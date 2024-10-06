Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу НБУ, разместившего октябрьский «Макроэкономический и монетарный обзор», нынешний дефицит рабочих рук в Украине провоцирует интенсивный рост номинальных, а не реальных зарплат из-за высоких темпов инфляции.

Вследствие отсутствия официальных сведений Госстата, аналитики НБУ оценили доходы граждан, основываясь на средних пенсиях и зарплатах, применяемых для исчисления сумм пособий ПФУ, а также с учетом единого социального взноса (ЕСВ) общего, ЕСВ в частном секторе и налога на доходы физлиц (НДФЛ), что можно увидеть на инфографике ниже:

Фото — bank.gov.ua

Следует отметить, что в соответствии с сентябрьскими данными Государственной службы статистики, потребительские цены в Украине в минувшем августе выросли на 7,5 процента, что несколько не сходится с действительностью.

При этом, согласно соцопросу, проведенному Институтом экономических исследований, процесс сложности поиска работников стабилизировался на слишком высоком уровне:

Фото — bank.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в НБУ отвечали, отразится ли октябрьское повышение налогов на ценах в Украине.