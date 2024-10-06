Как сообщает «НБН» со ссылкой на CNN и CBS News, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск достаточно предсказуемо высказался в поддержку экс-президента США Дональда Трампа.

В своей речи Маск косвенно вспомнил о нынешнем президенте США Джозефе Байдене, выставив американского лидера в негативном свете, стремясь подобным образом призвать избирателей отдать голоса за оппонента-республиканца Дональда Трампа.

По словам бизнесмена, настоящие стороны человека раскрывает попадание под огонь [намек на стрельбу в Трампа], и в США есть один президент, который не в состоянии самостоятельно подняться на лестничный пролет, и только другой претендент может размахивать кулаками «после того, как в него выстрелили».

Маск задал риторический вопрос присутствующим:

Так кого вы хотите видеть представителем Америки?

Кроме того, бизнесмен-инфлюенсер повторил ряд стандартных республиканских тезисов — якобы демократы собираются лишить американцев «свободы слова» и «права на ношение оружия», добавив, — Трамп обязан победить, «чтобы сохранить Конституцию и демократию в Америке».

Ранее мы писали о том, как Трамп высказывался о встрече с Зеленским.