Как информирует «НБН» со ссылкой венгерскую службу «Радио Свобода», вчера, 5 октября, множество венгров собралось в Будапеште, выражая недовольство работой «фабрики пропаганды» под руководством гостелевидения премьера Виктора Орбана — активисты потребовали «свободных средств массовой информации» в стране Центральной Европы.

В частности, Петер Мадьяр, являющийся лидером оппозиционной партии «Тиса», попросил активистов прийти к штаб-квартире государственного телевещателя MTVA в Будапеште, где сознательные венгры потребовали демонтировать «фабрику пропаганды» и восстановить «настоящие гражданские СМИ», немедленно уволив главу MTVA Дэниела Паппа.

Мадьяр акцентировал:

С нас хватило злобы, лжи, пропаганды, наше терпение лопнуло. Сегодня общественные медиа в Венгрии — это международный скандал. С нас достаточно.

Ранее мы писали о том, что Орбан пригрозил Евросоюзу перевозкой «нелегалов» от границ Венгрии в центр Брюсселя.