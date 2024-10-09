Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение главы Комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», нардепы планируют принять госбюджет на следующий год в первом чтении к концу октября, а во втором — к концу ноября.

В частности, такая задержка вызвана большим количеством правок к документу, направленных народными избранниками, — в этом году подано более 2 000 поправок к госбюджету, что на 400 больше, чем в 2023 году.

Глава бюджетного комитета парламента добавила — приоритетными направлением в проекте Госбюджета-2025 останутся расходы на оборону, поскольку траты на данный сектор запланированы в пределах 2,2 триллиона гривен.

При этом, на социальную сферу (пенсионные пособия, субсидии, и, вероятно, заработные платы бюджетникам) предусматривается гораздо меньше — около 419 миллиарда гривен. Однако, еще 481 миллиард гривен уйдет на обслуживание больших государственных долгов (выплату процентов и прочего).

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