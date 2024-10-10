Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал российского пропагандистского издания «Коммерсантъ», спикер кремлевского тирана Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил — властям РФ не поступали «сигналы», касающиеся готовности Украины прекратить огонь на нынешней линии боевого соприкосновения.

Исходя из слов Пескова, на тему предоставления гарантий безопасности западными государствами-партнерами в обмен на прекращение огня Украиной, сейчас лишь слишком много рассуждают, не осуществляя каких-либо результативных действий.

В частности, личный секретарь Путина подчеркнул — Кремль не получал никаких вышеописанных «сигналов», а только сталкивается с регулярной схоластикой и излишними дискуссиями «по этому поводу».

Песков резюмировал:

Как и раньше, каких-то действий по этому поводу никто не предпринимал.

Ранее мы писали о том, что Песков отвечал, когда Кремль изучит заявленный Зеленским план победы Украины.