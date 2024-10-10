Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение спикера бригады Нацгвардии Украины «Хартия» Владимир Дегтярев, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», армии Путина не удается эффективно штурмовать село Липцы на Харьковском направлении по определенным причинам.

По словам Дегтярева, Липцы являются тактически важным поселком, поскольку о расположен на высотах. После недавнего захода бригады «Хартия» в это село, врагов удалось вытеснить с окраин Липцов, взяв населенный пункт под контроль.

Спикер «Хартии» добавил — теперь нацгвардейцы могут видеть далеко вглубь позиций путинской армии, и оперативно реагировать на любые попытки перемещения захватчиков, понимая, «по каким тропам она движется», чтобы использовать дроны для дистанционного минирования «подходов техники».

Дегтярев подчеркнул — техника «второй армии мира», стремясь доставить «живую силу», подрывается на регулярной основе, и по этой причине оккупантам приходится в пешем строю преодолевать по 8, 10 и 20 километров, чтобы выйти на те участки, «где они могут представлять угрозу» Силам обороны Украины.

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