Как сообщает «НБН» со ссылкой на YouTube-канал народного депутата Алексея Гончаренко, глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил — в 10-11 классах остается не так много детей, в особенности мальчиков, поскольку последние предпочитают выезжать за границу.

По словам Лисового, вышеописанная тенденция весьма тревожна, однако в его ведомстве планируют «побуждать» подростков оставаться в Украине, прибегнув к различным [неуказанным] методам.

В частности, похоже, единственное и ключевое, что Минобразования в состоянии предложить таким вынужденным «мигрантам», это обеспечение процесса получения качественного профессионального, предвысшего и высшего образования, — «которое будет побуждать их оставаться в стране».

Кроме того, по мнению Лисового, потенциал западного образования «частично мифологизирован», а те ВУЗы, в которые едут учиться украинские дети, вовсе «не лучше отечественных региональных высших учебных заведений».

Ранее мы писали о том, что накануне, 10 октября, Рада приняла закон об «историческом» повышении налогов для бизнеса и населения.