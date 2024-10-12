Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), государство-террорист рассматривает возможность, касающуюся налаживания/запуска производства российско-иранских дронов-камикадзе на базе «отжатых» предприятий на временно оккупированных территориях (ВОТ) восточной части Украины.

Как стало известно партизанам, данное производство «Гераней-2/Шахедов», оккупанты хотят осуществлять под землей и привлечь к процессу сборки студентов профтехучилищ. В соответствии с замыслом врага, изготовление ударных БПЛА на ВОТ позволит сократить сроки доставки дронов-камикадзе к точкам запуска.

При этом, хранить «Герани-2/Шахеды» захватчики станут в периметре городских застроек, практически используя местных жителей в качестве «живого щита».

Впрочем, на текущем этапе, «власти» РФ пока окончательно не определились с местами сборки и размещения.

Ранее мы писали о том, что у Буданова сообщили о результатах новой масштабной кибератаки на центр обучения операторов дронов в РФ.