Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу американского Минфина, США существенно расширили пакет ограничений, направленных на нефтяную и нефтехимическую сектора Ирана в ответ на вышеописанную атаку.

В американском ведомстве полагают — такие действия усилят степень финансового давления на Иран, одновременно сократив возможности режима относительно получения критически-важных доходов от реализации энергоносителей. В частности, такие доходы Иран открыта использует для дестабилизации ближневосточного региона и нападений на партнеров и союзников США.

Под новыми санкционными ограничениями оказались 16 юрлиц и 23 танкера, «сознательно участвовавших в значительных операциях по покупке/продаже, транспортировке/сбыту нефти».

При этом, в соответствии с этим решением, Минфин США способен наложить идентичные санкции на любую структуру/лицо, задействованные в нефтяной и нефтехимической отраслях иранской экономики.

Ранее мы писали о том, что военная разведка США не верит в возможность создания Ираном ядерного оружия.