Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Голоса Америки», глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров пояснил — присутствующая на ЗАЭС группа наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), попросту не способна контролировать обстановку на этом ядерном объекте.

По словам Федорова, текущая ситуация на Запорожской АЭС не претерпела слишком радикальных изменений, и остается в стабильно-критических рамках. При этом, инспекторы МАГАТЭ, так как являются «цивилизованными людьми», а не захватчиками, могут лишь наблюдать/мониторить, а не контролировать все происходящее на данном важном ядерном объекте.

Глава Запорожской ОВА подчеркнул — необходимо заранее подготовиться к худшему развитию событий, поскольку российско-оккупационные войска могут осознанно осуществить на Запорожской атомной электростанции что угодно, любые провокационные действия.

Ранее наш информационный портал писал о том, что у Буданова сообщали о подрыве автомобиля «начальника охраны» ЗАЭС в Энергодаре.