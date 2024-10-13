Как информирует «НБН» со ссылкой материал WBCM, одиозные претендент в американские президенты Дональд Трамп на недавнем предвыборном митинге заявил — Третья мировая война может начаться быстрее, чем предполагалось ранее.

Исходя из слова кандидата-республиканца, возникла некоторая «проблема», заставляющая его в действительности беспокоиться о приближающихся месяцах. В частности, Трамп проявляет нервозность, размышляя «о следующих 3-4 месяцах», поскольку мир, с его точки зрения, окажется в Третьей мировой войне, по весьма странной причине, — «из-за этого, из-за людей, которые у нас есть».

Также, кандидат в следующие президенты США считает — только победа на ноябрьских выборах принесет урегулирование войны в Украине, одновременно «остановив хаос на Ближнем Востоке».

Ранее наш информационный портал писал о том, что накануне Байден дал оказание о значительном усилении охраны Трампа на фоне двух покушений и угроз Ирана.