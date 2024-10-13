Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в Telegram-канале «КіберБорошно», OSINT-аналитики подтвердили фактическое уничтожение большей части топливных емкостей морского нефтерминала во временно оккупированной Феодосии.

Как стало известно, масштабное возгорание, вызванное результативной атакой Украины и длившееся почти неделю, задело 12 резервуаров. В итоге, спустя 6 дней, пожаром приведены в полную непригодность 8 цистерн. Кроме того, огнем уничтожены и некоторые здания на территории нефтяного терминала.

Фото — t.me/kiber_boroshno

Следует напомнить, что сообщения, касающиеся усиления пожара на нефтерминале, разгоревшегося с новой силой, появились в Сети в четверг, 10 октября: выбросы пламени достигали высоты в сотни метров вследствие открывшейся утечки горюче-смазочных материалов.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе подтверждали удар по нефтебазе оккупантов в Ровеньках на Луганщине.