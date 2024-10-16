Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), российский военно-промышленный комплекс, похоже, провел глубокую модернизацию «Гераней-2/Шахедов», что отразилось на летных качествах дронов-камикадзе.

Аналитики Института изучения войны сослались на информацию, предоставленную украинским военным, который служит в мобильно-огневой группе ПВО Воздушных сил ВСУ.

По словам «защитника неба», ранее российско-иранские беспилотники «Герань-2/Шахед» были слишком медленными, маневрировали с затруднениями и могли пролетать над Украиной исключительно на малых высотах. Однако, со временем, «оборонка» страны-агрессора заменила часть компонентов дронов-камикадзе на улучшенные, и сейчас БПЛА летают скоростнее и на менее доступной для поражения высоте.

Впрочем, боец ВСУ добавил — наши мобильно-огневые группы также усовершенствовали вооружение и оборудование, а также откорректировали тактику, что позволяется без существенных проблем ликвидировать вражеские ударные беспилотники.

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