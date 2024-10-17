Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», не так давно «вторая армия мира» приближалась к Купянску на расстояние в 4 километра.

По словам Синегубова, обстановка на Купянском направлении меняется перманентно, однако бойцам ВСУ удается эффективно уничтожать «освободителей». При этом, изменчивость динамики боевых действий, фиксируемая на текущем этапе противостояния, в основном, представляет опасность для жизней гражданского населения, поскольку объекты инфраструктуры Купянска попросту уничтожены.

Глава Харьковской ОВА добавил, что с целью способствования эффективности и усилению обороны Купянска Вооруженными силами нашей страны, необходимо «максимально эвакуировать гражданское население».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Харьковском облсовете рассказывали о ключевых целях армии Путина на Купянском направлении.