Как сообщает «НБН» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, прозвучавшее на пресс-конференции по итогам брюссельского саммита Евросовета, и размещенное на официальном YouTube-канале ОПУ, страна-агрессор обучает не менее 10 000 северокорейских военных.

Исходя из слов Зеленского, некоторая численность офицеров Северной Кореи уже прибыла на временно оккупированные территории Украины, где тренируется как сама, так и осуществляет идентичные мероприятия в отношении вояк «второй армии мира».

Президент Украины подчеркнул — дело касается не только обычной северокорейской пехоты, но и прочих родов войск.

Зеленский резюмировал, основываясь на данных, предоставленных украинской военной разведкой:

Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку не успевает с мобилизацией и имеет много потерь на поле боя.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Мусиенко объяснял цель подрыва КНДР дорог, которые ведут в Южную Корею.