Как сообщает «НБН» со ссылкой на мнение спикера ВМС ВСУ капитана 3 ранга Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее на YouTube-канале «Суспільне. Новини», данная спецоперация имеет положительный эффект для Украины, поскольку в современной войне разрушение логистики противника играет значительную роль.

По словам Плетенчука, любые атаки, вне зависимости от того, совершаются ли они в киберпространстве/инфопространстве, или даже не напрямую на передовой, а где-то в тылу государства-террориста, окажут негативное влияние на боевой потенциал армии Путина.

Спикер ВМС ВСУ добавил — без логистики, обеспечивающей подвоз боеприпасов, запасов топлива и прочих видов ресурсов, «освободители» особенно не повоюют.

Плетенчук резюмировал:

…Любые атаки, безотносительно этого «кейса» [операция ГУР Минобороны], не могут быть случайными. Всегда есть цель. И главная цель — усложнить работу нашего врага.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 19 октября, оборонный завод «Кремний Эл» в Брянске был атакован беспилотниками.