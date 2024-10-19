Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), вышеописанные «вбросы» Путина — последние в ряде идентичных «месседжей» российского диктатора и прочих высокопоставленных функционеров РФ, противоречиво преподносящих страну-агрессор как готовую к переговорному процессу ради достижения мира, но одновременно подчеркивающих, что Кремль примет лишь условия, предусматривающие капитуляцию и уничтожение Украины.

По мнению аналитиков ISW, Путина не интересуют предметные мирные переговоры с Киевом, и грядущая встреча БРИКС будет использована для легитимации дезинформационных спецопераций Кремля, изображающих Украину, как игнорирующую дипломатическое урегулирование войны.

В частности, кремлевский тиран уверял — РФ якобы стремится сформировать условия (не позволяют Украине сохранить обороноспособность) для прихода продолжительного мира, одновременно выставив Киев в качестве агрессора в развязанной Москвой войне. Кроме того, кремлевский тиран не прекращает продвигать альтернативное «мирное» китайско-бразильское предложение, ключевые пункты которого выгодны исключительно государству-террористу.

В ISW акцентировали:

…Кремль использует концепцию «мирных планов» или «переговоров» только для того, чтобы побудить Запад оказать давление на Украину и заставить ее к превентивным уступкам по суверенитету и территориальной целостности.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему стратегия Путина по затягиванию войны может не сработать.