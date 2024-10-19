Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные российским Telegram-каналом ASTRA, в ночь на субботу, 19 октября, по оборонному заводу «Кремний Эл» в Брянске осуществлен относительно успешный дроновый удар.

В частности, местные власти пожаловались на детонацию взрывного устройства сбитого БПЛА, который угодил в чердачную часть нежилого здания, спровоцировав возгорание, однако, в российских пабликах сообщают не об одном, а о пяти «хлопках».

Следует отметить, что идентичный дроновый удар по данному предприятию Украина проводила в начале текущей осени, поскольку «Кремний Эл» является не гражданским предприятием, а производит комплектующие для военной техники и разрабатывает новые радиолокационные станции, необходимые для функционирования вражеской ПВО.

Ранее мы писали о том, что ночью оккупанты нанесли ракетный удар по жилым кварталам Одессы.