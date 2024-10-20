Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), прорыв Сил обороны в Курскую область, похоже, интенсифицировал российско-украинские обмены военнопленными.

В ночь на 19 октября, Украина и РФ обменялись 95 военнопленными, что стало четвертой такой процедурой с начала операции ВСУ в Курской области (началась 6 августа 2024 года), и 58 по счету: домой, из российских застенков, вернулись защитники мариупольской «Азовстали», нацгвардейцы, пограничники и полицейские.

Аналитики ISW указывают — фиксируется качественное повышение частоты обменов военнопленными между Украиной и Россией на фоне «Курского прорыва»: осуществлен, суммарно, обмен 267 человек за три раза.

При этом, в Коордштабе по вопросам обращения с военнопленными, отмечают, что у освобожденных защитников имеется ряд тяжелых заболевания и травм, а также заметна потеря веса из-за пыток и истощение от недоедания в плену РФ.

Ранее мы писали о том, что в Коордштабе раскрывали особенности 58 обмена пленными с РФ.