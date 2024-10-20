Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал LIGA.net, экс-глава ЦРУ и бывший руководитель американского оборонного ведомства Леон Панетта заявил — Белый дом с начала правления Владимира Путина воспринимал российского диктатора в качестве врага, стремящегося ослабить Соединенные Штаты, но не сделал ничего в ответ.

По словам Панетты, Вашингтон ощутил беспокойство в период расширения вертикали власти Путина в 2000 годах, поскольку предполагала — бывший «кэгэбэшник» пришел в Кремль, чтобы снова «собрать» Советский Союз. При этом, ни ЦРУ, ни администрация Белого дома, не верили словам Путина в 2008 году, когда кремлевский тиран открыто уверял — РФ обязательно нападет на Украину, если Киев попытается стать членом НАТО.

Кроме того, идентичное недоверие было в США и к заявлениям Путина, относительно бывших республик СССР, получивших независимость, поскольку государственность, по мнению американских лидеров, — «нельзя отменить ни тогда, ни в будущем», но, в итоге, все оказалось несколько иначе.

Ранее мы писали о том, что РФ не удалось перехватить инициативу у ВСУ в Курской области.