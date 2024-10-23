Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Fox News, руководитель американского оборонного ведомства (Пентагон) Ллойд Остин в очередной раз попытался объяснить, по какой причине Вашингтон не дает разрешения ВСУ на удары дальнобойными ракетами ATACMS по военным целям в Российской Федерации.

По словам главы Пентагона, Россия уже передислоцировала самолеты, используемые для сброса планирующих корректируемы/управляемых авиабомб (КАБов), за пределы радиуса действия ATACMS (около 250 километров, в зависимости от модификации), есть подальше от украинской границы, как минимум, на 300 километров.

Остин добавил, что РФ располагает рядом возможностей продолжать обстреливать Украины с большого расстояния (не авиацией), что и осуществляют «освободители».

Глава Минобороны США резюмировал:

Украина имеет много возможностей, которые мы предоставили в плане беспилотников.

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