Как сообщает «НБН» со ссылкой на мнение аналитиков вашингтонского Института изучения войны (ISW), стало известно, какие цели преследуют кремлевский тиран Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди, помимо Си Цзиньпина, являющиеся центральными фигурами саммита БРИКС.

В частности, Индии удалось вернуть 85 своих сограждан с войны РФ против Украины, однако Моди, во время проведения казанского саммита БРИКС, намерен обсудить с кремлевской верхушкой процесс возвращения домой еще 20 индийцев.

При этом, диктатор Владимир Путин поставил перед собой иные задачи: Кремль, судя по всему, стремится использовать БРИКС для очередной демонстрации своих усилий, направленных на укрепление глобальных связей с «незападными» государствами и, вероятно, заключения соглашений и интеграции торговых механизмов, которые помогут РФ поддерживать масштаб агрессии в Украине, посредством смягчения влияния антироссийских санкций ЕС и США.

Ранее мы писали о том, что Моди на встрече с Путиным говорил о «мирном урегулировании конфликта» в Украине.