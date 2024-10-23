Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, часть «Гераней-2/Шахедов» угодила в объекты гражданской инфраструктуры, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

По словам главы ОВА, в Черкасском районе российско-оккупационная армия целилась по объектам инфраструктуры, и окончательные масштабы нанесенного ущерба устанавливаются. Впрочем, уже известно — повреждено здание абсолютно гражданского автовокзала в Черкассах. Специалисты-спасатели смогли в оперативном порядке ликвидировать пожар, возникший на этом объекте. Кроме того, в областном центе пострадало административное здание частного предприятия и несколько автомобилей.

В Золотоношском районе обломки «российского железа» повреждена кровля в частном домовладении.

В Уманском районе — фрагментами дрона-камикадзе разрушен частный гараж и деформирован ряд автомобилей.

Фото — t.me/cherkaskaODA

Фото — t.me/cherkaskaODA

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