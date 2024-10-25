Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», прокуратурой Польши передано в суд дело, касающееся вышеописанной семьи фермеров, которая выступала против беспошлинного ввоза украинской агропродукции и распространяла нарратив Кремля о «нацистах в Украине».

Как стало известно, польская прокуратура выдвинула Петру Г. и его дочери Агате обвинение относительно публичного и открытого восхваления российского военного вторжения в Украину.

При этом, следует отметить, что поначалу местные прокуроры обвиняли фактически пророссийских аграриев лишь в публичной демонстрации тоталитарной символики, а «активист», как и его дочь, опровергали подобные заявления, однако позднее признали собственную вину, согласившись принять то наказание, которое правоохранительные структуры запросят в суде.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Лукасевич объяснял, при каком условии Польша предоставит Украине оставшиеся 10-15 МиГ-29.