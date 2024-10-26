Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, высокопоставленный чиновник уверяет — на казанском саммите БРИКС он лишь призывал к «справедливому миру в Украине».

В частности, Гутерриш утверждает, что на данной встрече прямо заявил кремлевскому тираны Владимиру Путину [видимо, сразу во время рукопожатия], — вторжение в Украину нарушает все нормы международного права/законодательства.

Кроме того, генсек ООН добавил, что на саммите БРИКС старался подчеркивать свою решительную поддержку, направленную на быстрое заключение договоренностей о безопасном судоходстве в акватории Черном моря, поскольку такое решение весьма важно для общемировой «глобальной продовольственной» стабильности.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Польше будут судить фермеров-забастовщиков, которые одобряли вторжение РФ в Украину во время блокады границы.