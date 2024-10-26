Как сообщает «НБН», со ссылкой на официальную страницу Минобороны Украины, данное ведомство пересмотрело требования, касающиеся калорийности ключевых продуктов, которыми обеспечиваются ВСУ.

Вышеописанное решение стало результатом инспектирования воинских частей, в период которого обнаружены недостатки, в частности, многочисленные случаи поставок продуктов с пониженной калорийностью.

По словам замглавы отечественного оборонного ведомства Дмитрия Клименкова, в условиях непрекращающийся войны, уровень физических и психологических нагрузок на защитников чрезвычайно высок, и по этой причине, продукты питания полностью должны полноценно удовлетворять потребности военнослужащих по питательности и энергетической ценности.

Таким образом, установление четких рамок по энергоценности продуктов, является не вопросом стандартов, а гарантией того, что бойцы ВСУ смогут получать «все необходимое для поддержания боевой готовности и здоровья».

Впрочем, ДОТ приступит к применению указанных требований как приложения к госконтрактам приобретение пищевых продуктов, не ранее, чем с декабря 2025 года.

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