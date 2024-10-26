Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), защитникам удалось вернуться на утраченные позиции юго-восточнее Часового Яра и в южных районах Торецка на Донетчине.

В частности, геолокационные кадры, обнародованные на днях, демонстрируют — подразделения ВСУ не прекращают действовать юго-восточнее Часового Яра на шахте Блок-9, у которой ранее плацдарм занимала «вторая армия мира» — это свидетельствует о возвращении утраченных позиции в данном районе.

Фото — understandingwar.org

Также, Силы обороны перехватили инициативу у «освободителей» в южной части Торецка: подразделения ВСУ «зачистили» линию вдоль улицы Тоболенко, где аналитики ISW не так давно фиксировали подтвержденное российское наступление, что опять же указывает на идентичное и довольно результативное восстановление потерянных позиций.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, как британская разведка объясняла снижение темпов наступления РФ на Покровском направлении.