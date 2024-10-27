Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал губернатора Тамбовской области Максима Егорова, на этот регион страны-агрессора осуществлена массированная атака дронов, спровоцировавшая «хлопок» на местном нефтеперерабатывающем заводе.

По словам Егорова, Тамбовскую область атаковало 11 дронов-камикадзе, а не 18, как уверяли в МО РФ. При этом, по мнению российского чиновника, единичное возгорание, возникшее вследствие «хлопка», было оперативно устранено.

Однако, в российском Telegram-паблике AstraPress проинформировали относительно пожара рядом с селом Новоникольское, у которого находится диспетчерская станция «Транснефть-Дружба» и производственные мощности Мичуринского нефтеперерабатывающего завода.

Фото — t.me/astrapress

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