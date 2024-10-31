Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», по мнению бывшего американского посла в Украине, являющегося директором Евразийского центра «Атлантического совета» Джона Хербста, после проведения президентских выборов в США (5 ноября), администрация Джозефа Байдена, вероятно, изменит свою позицию в отношении Украины.

По словам Хербста, так называемый «украинский вопрос» касается приглашения Киева к вступлению в Североатлантический Альянс, а также снятия ограничений на дальнобойные удары по РФ, но для подобных действий Белому дому необходимо «побольше мужества».

Впрочем, экс-посол США подчеркнул — пока малозаметны признаки, подтверждающие, что все движется в вышеописанном направлении. По этой причине, Хербст раскритиковал нынешнюю администрацию из-за нерешительности с ее стороны, например, отсутствие должной реакции на переброску северокорейских солдат в РФ и регулярные провокации Москвы, касающиеся нарушения воздушного пространства стран-членов НАТО.

Ранее мы писали о том, что Зеленский заявлял — Украина рассчитывает на поддержку Европы, если США урежут финансирование помощи.