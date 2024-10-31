Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), дело касается выходцев с Кавказа, которых завозят на оккупированные территории и отдают «на откуп» целые отрасли, поставив условие — «делиться доходом» с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) государства-террориста.

Как стало известно агентам сопротивления, помимо вышеописанной помощи «с финансами», перед кавказцами поставили задачу — выискивать информацию о неблагонадежных местных жителях, и, соответственно заниматься репрессиями нелояльных граждан, так называемыми «чужими руками».

Таким образом, сейчас именно на российский криминалитет возложено распределение торговых точек на рынках, и уже задокументированы случаи, когда людей попросту выбрасывали с «насиженных мест» из-за отказа от сотрудничества с оккупантами. То есть правом на беспрепятственную торговлю располагают лишь особы, лояльные коллаборационистам.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ЦНС объясняли, зачем захватчики изымают спутниковое оборудование у населения на ВОТ.