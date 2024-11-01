Как сообщает «НБН» со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко, прозвучавшее во время «Часа вопросов к правительству» в парламенте на YouTube-канале «Телеканал Рада», в Нацполиции провели тщательную проверку своих работников из-за вероятности получения неправомерной инвалидности.

По словам Клименко, ни одного сотрудника в Национальной полиции, носящего погоны, с инвалидностью не обнаружено, о чем он «ответственно» заявляет. При этом, главный правоохранитель добавил, что масштабные обвинения в коррупции МВД не являются чушью, раз украинский социум так полагает.

Кроме того, руководитель МВД подчеркнул — факты, касающиеся предоставления инвалидности рядовым работникам в силовых ведомствах также будут изучены, и получивших подобный статус в период войны, направят на повторную военно-врачебную комиссию, «и, соответственно, МСЭК».

Клименко резюмировал:

Вызывайте к себе на комитет [судя по всему, речь идет о парламентском оборонном комитете] министра, или замминистра, или главу Нацполиции, который отвечает за эту работу. И мы с удовольствием через несколько недель доведем всю информацию, которую мы к тому времени установим.

Ранее мы писали о том, что Ляшко отвечал о готовности уйти в отставку из-за коррупции в МСЭК.