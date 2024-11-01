Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу Национального банка Украины (НБУ), ключевыми факторами, спровоцировавшими роста цен на продукты являются более низкие урожаи агрокультур, подорожание сырья, увеличение затрат на производство и девальвация гривны.

В течение ближайших месяцев, ценовое давление не только сохранится из-за влияния вышеописанных факторов, но и усилится вследствие дополнительных расходов госбюджета, интенсивного роста зарплат и увеличения дефицита электричества в осенне-зимне-осенний период. В частности, инфляционные показатели достигнут 9,7 процента к концу текущего года (вместо предполагаемых 8,5 процента), а в 2025 году установятся на отметке в 6,9 процента (вместо 6,6 процента).

Кроме того, в банке-регуляторе обновили прогноз относительно «базового» индекса потребительских цен: в этом году цифры повысятся с 7,1 процента до 9,1 процента, а со следующего — с 4,5 процента до 5,7 процента.

Ранее мы писали о том, что в НБУ объясняли, почему в Украине перестал расти размер реальных зарплат.