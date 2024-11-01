Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт премьер-министра соседней страны Дональда Туска, сейчас начато строительство усиленной оборонной линии фортификаций (получила название «Восточный щит») у границ с Россией и Беларусью.

В частности, главой польского правительства опубликован фотоснимок, показывающий работу строительной техники, углубляющей наземный тип препятствий:

Фото — x.com/donaldtusk

Следует отметить, что на процесс укрепления границ с государством-террористим и его фактической страной-сателлитом, нацеленный на интенсификацию сдерживания потенциальной агрессии против Польши, Варшава выделила 10 млрд злотых (2,5 млрд долларов).

Туск объяснил вышеописанные мероприятия довольно просто и обоснованно:

Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной во время мира и непроходимой во время войны.

Также, высокопоставленный польский функционер добавил — «Восточный щит» будет состоять объектов поддерживающей инфраструктуры, системы фортификаций, пунктов запуска беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, а также камер видеонаблюдения «на всех уровнях».

Ранее мы писали о том, что Киев договорился с НАТО о самолетах для Польши, но в Варшаве нашли повод не передавать МиГ-29 Украине.