Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в Telegram-профиле оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков», оперативная обстановка на подконтрольном направлении не претерпела значительных изменений, то есть остается довольно сложной, однако Силам обороны нашей страны удается эффективно сдерживать натиск «освободителей».

Как стало известно, за последние 24 часа, «вторая армия мира» нанесла на Харьковском направлении 2 ракетных удара, применив 1 «Искандер-М» и 2 ракеты от ЗРК С-400, а также совершила сброс 21 КАБа и запуск 4 НАРов. Кроме того, захватчики 27 раз атаковали дронами-камикадзе, в сумме 296 раз обстреляв позиции защитников, которые адекватно отреагировали на вражеские действия и продолжили результативно ликвидировать «живую силу», вооружение и бронетехнику оккупантов.

В частности, количественные потери врага в личном составе, за минувшие сутки составили 94 человека (убитыми — 32, покалеченными — 62).

Также, путинские войска потеряли на Харьковщине, как «утилизированными», так и поврежденными:

6 артсистем;

16 единиц авто- и спецтехники;

24 беспилотника;

42 укрытия для «живой силы»;

6 складов с боеприпасами;

1 пункт запуска беспилотников.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали об успехах Сил обороны в Курской области.