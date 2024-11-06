Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», китайское внешнеполитическое ведомство отреагировало на результаты президентских выборов в США, подчеркнув, что данная кампания является внутренним делом страны, а Пекин уважительно относится к мнению американского населения.

По словам спикер МИД КНР Мао Нин, позиция Китая, касающаяся США, остается последовательной, и Пекин продолжит развивать 2-стороннее сотрудничество с Вашингтоном, базируясь на принципе взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодных отношений, то есть президентство Трампа мало отразится на внешней политике.

Спикер МИД КНР добавила, что власти Китая намерены подготовиться к потенциальному повышению тарифов на ввоз своих товаров в США, как это ранее пообещал сделать Дональд Трамп, однако «гипотетически».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Песков отвечал, поздравит ли Путин Трампа с победой в президентской гонке.