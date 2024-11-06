Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий заявил — следует формировать больше новых бригад вместо восполнения имеющихся, так как лишь такие действия позволят закрыть критические участки фронта.

По словам Лиховия, в последнее время «вторая армия мира» увеличила количество полков, бригад и дивизий, подняв численность «живой силы» почти на 100 000 человек, которые задействованы на протяженной линии фронта. Остановить продвижение оккупантов можно только создав новые бригады в ВСУ, и не существует иного способа противодействия противнику, преобладающего количественно, иногда в 5 раз.

Спикер Генштаба добавил, что людям, пополнившим подразделения ВСУ, следует пройти в них адаптацию и слаживание, а на это требуется время.

Лиховий резюмировал:

Именно поэтому для усиления участка фронта, где возникает угроза прорыва, задействуют уже сформированное подразделение, которое готово выполнить задачу в сжатые сроки.

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