Как сообщает «НБН» со ссылкой на мнение, обнародованное в Telegram-профиле главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко, в последние дни РФ наносит точечные удары по объектам энергетической инфраструктуры в областях, поскольку ощущают дефицит определенных типов боеприпасов.

По словам Коваленко, текущие темпы восполнения ракетных запасов военно-промышленным комплексом страны-агрессора, не позволяют РФ вести интенсивную войну с их перманентным/регулярным использованием, а «Герани-2/Шахеды» являются более дешевым инструментом терроризма.

Глава ЦПД добавил, что эффективность российско-иранских дронов-камикадзе скорее подходит для террора гражданского населения, чем для совершения успешных ударов по намеченным целям, поскольку процент результативности БПЛА РФ, едва переваливает за 10 процентов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Кипер сообщал о последствиях ночной атаки «Шахедов» на Одессу.