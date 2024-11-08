Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», глава информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец пояснил, что термобарическую составляющую дронов-камикадзе враги считают более эффективной из-за большого радиуса поражения.

По словам Згурца, термобарический боевой заряд является смесью, которая в закрытых помещениях формирует высокое давление воздуха и повышенные температурные показатели в 2 500 градусов по Цельсию, что создает новые и довольно серьезные угрозы.

Эксперт добавил, что вышеуказанная смесь быстро распыляется, интенсивно повышая градусы по всей площади пораженного помещения, и задевая соседнее, то есть можно попасть под воздействие смертельной температуры не в точке «прилета», а рядом.

Згурец акцентировал:

Конечно, необходимо прятаться в бомбоубежище, однако многие люди игнорируют эти призывы, надеясь на эффективность нашей системы ПВО.

Ранее мы писали о том, что в ночь на пятницу, 8 ноября, армия Путина сбросила на Харьков авиабомбы.