Как сообщает «НБН» со ссылкой на октябрьский «Инфляционный отчет», размещенный на официальном сайте Национального банка Украины, прогнозирование, касающееся оттока людей из страны в текущем году ухудшено до 500 000 человек (ранее — 400 000).

По мнению аналитиков, увеличение выезда населения в 2024 году имеет несколько положительную тенденцию — сократится количество граждан, планирующих покинуть Украину позднее. Например, со следующего года, согласно оцениванию специалистов НБУ, из страны уедет лишь 200 000 человек, вместо предполагаемых 300 000.

Также, эксперты уверены, так называемое «чистое возвращение» мигрантов на Родину, начнется не позднее 2026 года, и, вопреки тому, что большинству беженцев удалось адаптироваться на новом месте, а численность «желающих» составит более 200 000 человек.

Ранее наш информационный портал писал о том, что НБУ прогнозировал интенсивное повышение цен из-за ускорения темпов инфляции в Украине.