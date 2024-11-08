Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал российского издания «Медиазона», в течение третьего квартала текущего года, в РФ приехало более 3 765 граждан Северной Кореи, якобы для «обучения», что является рекордом.

В соответствии с данными Пограничной службы ФСБ, опубликованными Росстатом, на протяжении всего 2019 года, на территорию страны-агрессора въехало или 3 200 северокорейцев, обозначивших целью поездки «обучение».

При этом, количество квотных мест для северокорейских студентов остается достаточно низким: согласно официальной информации, в ВУЗах РФ ранее обучалось лишь 130 граждан КНДР. Кроме того, на 2025 учебный год, исходя из сведений Минобразования РФ, направлено немногим более 100 заявок от северокорейцев.

Таким образом, увеличение количества студентов из Северной Кореи в РФ, прямо подтверждает отправку солдат из КНДР для участия в войне против Украины.

Фото — zona.media

Ранее наш информационный портал писал о том, что Боррель призывал Сеул к усилению поддержки Украины на фоне отправки войск КНДР в РФ.