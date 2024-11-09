Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение спикера оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков» Евгения Романову, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», армии Путина приходится накапливать бронированную технику, отказавшись от применения данных средств на передовой.

По слова Романова, ВСУ уничтожили колоссальное количество российских боевых бронемашин, и «освободители» столкнулись с дефицитом такого типа техники. В частности, оккупанты пытаются восстановить устаревшие образцы танков, БТР и БМП, однако процесс идет гораздо медленнее, чем «они горят на украинской земле».

Впрочем, спикер «Харькова» добавил — путинские войска сейчас пытаются заводить «живую силу» для восполнения потерь, скапливают запасы БК и концентрируют технику в отдельных районах, вернувшись осуществлению пехотных штурмов, то есть игнорируя сбережение жизней людей.

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