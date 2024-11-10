Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль Генштаба, в ночь на воскресенье, подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ, взаимодействующими с прочими формированиями Сил обороны, была осуществлена атаки БПЛА на склады боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения на территории Брянской области (РФ).

Как стало известно, в периметре бывшего 120 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления, после «прилета» дронов-камикадзе, зафиксирована серия, состоящая из 8 взрывов: дроновые удары пришлись, как минимум, на две точки, и спровоцировали масштабное возгорания на территории воинской части, с последующей вторичной детонацией боеприпасов.

Кроме того, к 6 утра, на этом объекте в Брянской области не утихал сильнейший пожар, и дополнительная информация, касающаяся результатов поражения, вероятно, появится позже.

В Генштабе резюмировали:

Совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться.

Ранее мы писали о том, что в ОВА сообщали о последствиях ночного дронового удара по Одессе.