Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал, размещенный в официальном Telegram-профиле «АТЕШ», в этот раз партизанам удалось выяснить — в периметре полигона «Казачий» (Гагаринский район Севастополя), «вторая армия мира» проводит процесс обучения наемников, прибывших из стран Африканского континента и Кубы.

Как стало известно, данным полигоном распоряжается 810 бригада морской пехоты армии Путина, и именно здесь, почти постоянно, фиксируются заезды военных грузовиков, доставляющих на объект людей, с достаточно характерной внешностью, абсолютно нетипичной для местного населения.

Кроме того, на этом же полигоне, периодически, проходят стрельбы с участием подростков из «Юнармии» — захватчики фактически прикрываются детьми как живым щитом, стремясь защитить своих морпехов и наемников от ударов ВСУ.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что Генштаб ВСУ сообщал о результатах дроновой атаки на арсенал ВС РФ в Брянской области.