Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), с января 2025 года, в соответствии нормами «Росстандарта», охранников указанных учебных заведениях обяжут иметь при себе оружие и носить бронежилеты.

В ЦНС отмечают — вакансии подобных «сторожей», в основном, закрываются «героями сво», являющимися контингентом, с, мягко говоря, нестабильной психикой. Такие сомнительные решения оккупационных властей, могут составлять высокую степень угрозы для детей, так как действия военных преступников достаточно легко спрогнозировать.

Кроме того, для «обеспечения порядка» в школах на ВОТ, «власти» привлекают боевиков из многочисленных частных охранных структур РФ, преимущественно «казаков», которые нередко находятся в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, и даже сами пристают к школьникам из-за якобы недостойного внешнего вида, такого, как одежда, стрижка или окрашенные волосы.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, сколько объектов украинской недвижимости «национализировано» захватчиками в Крыму за год.