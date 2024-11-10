Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Polskie Radio, от премьер-министра Польши Дональда Туска прозвучало заявления — «мирный план» новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно Украины, судя по всему, находится на финальном этапе разработки.

Исходя из слов Туска, вскоре можно ожидать обнародования соответствующих декларативной документации со стороны Белого дома, в которой будут внесены нижеуказанные пункты по Украине:

дата прекращения огня;

в каком периметре будет «заморожена» война (речь, в том числе, о так называемой «демилитаризованной зоне»);

гарантии касательно безопасности.

Глава польского правительства считает, что такие решения дадут возможность минимизировать прямое вмешательство США «в украинские дела», однако добавил, — «решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши [Евросоюза]».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Шольц отвергал возможность проведения переговоров по миру в Украине без вовлечения Киева.