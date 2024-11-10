Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Le Journal du Dimanche, глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню анонсировал отправку в Украину новой, достаточно скромной партии ракет SCALP (аналог Storm Shadow), и реактивных боеприпасов для ПВО типа Mistral.

По словам Лекорню, поскольку в зимний период РФ традиционно активизирует нанесение ударов вглубь нашей страны, Франция намерена передать Украине неуказанное количество зенитных Mistral для защиты неба, а также 10 штук относительно дальнобойных SCALP для ответных атак на страну-агрессор, — «как и обещал президент Франции Владимиру Зеленскому».

Отметим, что экспортная модификация ракет SCALP отличается не только меньшей боеголовкой, но и урезанным радиусом поражения целей — 290 километров, вместо 560 километров.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Туск перечислял ключевые пункты обновленного «мирного плана» Трампа по миру в Украине.