Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодня Кабмином одобрен порядок реализации данной президентской инициативы.

По словам Шмыгаля, с 1 декабря каждому украинцу и каждой украинке гарантируется выплата 1 000 гривен, потратить которые можно будет лишь на определенные виды отечественных услуг и товаров, в частности:

медпрепараты/лекарства;

печатную продукцию (книги);

предметы одежды;

автобусные/железнодорожные билеты;

коммунальные услуги;

благотворительную помощь Силам безопасности и обороны/волонтерским фондам.

При этом, премьер добавил — такой тип финансовой поддержки затронет не только взрослое население, но и детей, и правительство уже смогло определиться, каким способом один из родителей «закажет» выплату на своего ребенка.

Ранее наш информационный портал писал о том, как эксперт комментировал заявление Шмыгаля о рассылке повесток неплательщикам налогов.