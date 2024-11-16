Как сообщает «НБН» со ссылкой на источники издания Politico, соответствующие структуры Евросоюза намерены потребовать официального ответа от Пекина из-за раскрытия подобной информации.

Исходя из слов неуказанного чиновника, Брюссель планирует определить, хотя и «трудно поверить, что это было сделано без ведома», знают ли китайские власти о деятельности данного предприятия, а также понимает ли Пекин, что изготовление таких технических средств указывает на «прямое военное сотрудничество» РФ и КНР. Европейский функционер отметил — если факт отправки дронов в РФ подтвердится, то Китаю гарантируются определенные «последствия».

Кроме того, неназванные дипломаты проинформировали — процесс производства дронов в Китае, судя по всему, станет ключевым пунктом повестки дня встречи глав МИД ЕС, назначенной на следующую неделю:

…Придется очень внимательно посмотреть, отходит ли Китай от своей позиции нейтралитета в украинском конфликте, которую он публично занимал до сих пор.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Трамп грозил странам-членам ЕС торговой войной.