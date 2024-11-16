Как сообщает «НБН» со ссылкой на видео и сведения, обнародованные в официальном Facebook-профиле Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), очередная провокация «освободителей», в итоге, потерпела полное поражение.

В частности, после обнаружения символики государства-террориста, наши пограничники оперативно направили к целям беспилотники, которые серией высокоточных ударов ликвидировали данные «тряпки».

При этом, после проведения разведки защитниками, удалось установить — российская ДРГ экстренно вышла из приграничного района, не дождавшись ликвидации установленных флагов, и отказавшись от последующих действий, или, попросту, сбежала.

Таким образом, можно сделать вывод — «вторая армия мира» продолжает попытки навязывания своих «победы», осуществляя психологическое давление, не несущее какого-либо военного смысла, потому следует игнорировать подобное информационно-психологические воздействия противника.

Ранее мы писали о том, что в Госпогранслужбе рассказывали, в каком регионе Украины активнее действуют российские ДРГ.