Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и видеоматериал, обнародованные в официальном Telegram-профиле ОК «Север» Сухопутных войск ВСУ, теперь срок обучения новобранцев увеличен до 45 дней, вместо предыдущих 30.

Откорректированной курс БОВП предусматривает увеличение времени на боевую и домедицинскую подготовку, топографию. Кроме того, защитникам страны, благодаря лишним 15 суткам, значительно улучшат навыки и умения, так как 45-дневный цикл, относительно инновационной боевой подготовки, включает:

осуществление стрельб из так называемым типов «коллективного оружия» — ручных/станковых пулеметов, переносных противотанковых гранатометов (РПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС);

часы по изучению средств связи и подобных коммуникаций;

тактическую медицину;

новые дисциплины обучение — изучение различных типов беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее мы писали о том, что Минобороны упростило процесс смены военнослужащими подразделений ВСУ.